Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян не исключает возможность встречи по Карабаху с главой МИД Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым «на полях» Мюнхенской конференции безопасности в феврале.

«В феврале я буду в Мюнхене. Знаю, что и Э.Мамедъяров там будет. Могу сказать, что наши встречи в Париже и Давосе были очень существенны. На основе прошедших встреч мы ведем обсуждения с посредниками Минской группы ОБСЕ. Ничего не исключается. Сроки и другие вопросы пытаемся согласовать», — сказал З.Мнацаканян во вторник на совместной пресс-конференции с членом Еврокомиссии по политике соседства и переговорам о расширении Йоханнесом Ханом в Ереване.

В свою очередь Й.Хан заявил, что ЕС высоко оценивает встречи глав МИД Армении и Азербайджана и недавнюю встречу премьера Армении и президента Азербайджана.

«Надеемся, что встречи продолжатся», — отметил член Еврокомиссии.

Minval.az