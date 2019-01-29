Грузинский президент Саломе Зурабишвили заявила о желании встретиться с американским президентом Дональдом Трампом до того, как он проведет переговоры со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом сообщает грузинский 1TV.

По ее словам, грузинская сторона уже отправила соответствующее письмо в Соединенные Штаты.

«Мы должны ознакомить Трампа с нашими видениями, с болезненными для нас вопросами, чтобы он хорошо знал, что с нашей стороны является самым настораживающим в этой дискуссии», — сказала Зурабишвили.

Она добавила, что не знает, найдет ли американский лидер время для встречи с ней.

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