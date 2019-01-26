Британское издание The Daily Telegraph принесло извинения и готово выплатить компенсацию первой леди США Мелании Трамп за искажение фактов о ней в статье, передает агентство Associated Press.

«В знак нашего сожаления мы согласны выплатить госпоже Трамп компенсацию, а также судебные издержки», — говорится в заявлении издания. Сумма выплат не уточняется.

Речь идет о статье, которую газета опубликовала 19 января в своем еженедельнике о Мелании Трамп. В ней издание указало искажающие действительность факты об отце Трамп, о ее мотивах оставить курс по архитектуре и некоторые другие факты. Также газета написала, что карьера Мелании до замужества с нынешним президентом США Дональдом Трампом не была успешной.

«Мы признаем, что госпожа Трамп была успешной профессиональной моделью сама по себе до того, как встретила своего супруга и получала работу без его содействия в этом», — отмечается в заявлении британской газеты.

Minval.az