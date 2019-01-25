В администрации президента России согласились, что череп Хаджи-Мурата должен быть передан в Дагестан.

Соответствующий документ на своей странице в Facebook опубликовал депутат Госдумы Гаджимурад Омаров.

«По итогам консультаций с руководством Республики Дагестан принято решение осуществить акт передачи останков позднее с учетом текущей внутриполитической ситуации в республике», — говорит в документе. По словам Омарова, это стало знаковым событием для народов Северного Кавказа, а также «для всех тех, кто верит в справедливость.

Как уточняет «Кавказский узел», для захоронения останков властям Дагестана нужно будет договориться с Азербайджаном. Это, как предположили историки, может стать поводом для эмоциональных обсуждений.

Хаджи-Мурат — аварский вождь и военачальник, наиб имама Шамиля и его «правая рука». Герой одноименной повести Льва Толстого погиб в 1852 году после столкновения с отрядом горской милиции на территории Азербайджана. Могила находится в Гахском районе страны.

После смерти его голову отсекли, а череп отправили в Санкт-Петербург и мумифицировали.

Сначала она хранилась в Военно-медицинской академии, затем ее передали в Музей антропологии и этнографии (Кунсткамеру). В настоящее время она находится в запасниках и не представлена в основной экспозиции.

Minval.az