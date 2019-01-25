Премьер-министр Армении Никол Пашинян говорил с Левоном Тер-Петросяном перед встречей с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Давосе.

Как сообщает газета «Паст», лидеры двух стран встретились в Давосе неслучайно. Их встреча обсуждалась и планировалась в ходе четырехчасовой встречи глав МИД Армении и Азербайджана в Париже (16 января при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шофера (США) состоялась встреча Зограба Мнацаканяна с азербайджанским коллегой Эльмаром Мамедъяровым).

Газета также сообщает, что Пашинян звонил первому президенту Армении, чтобы посоветоваться с ним перед встречей с Алиевым.

Minval.az