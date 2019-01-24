Александр Лукашенко во время встречи с губернатором Новосибирской области Андреем Травниковым заявил, что Россия и Белоруссия «обречены быть вместе».

Как передает «лайф», по словам белорусского президента, даже если между Минском и Москвой будут разорваны отношения, то рано или поздно всё вернётся на круги своя и в конечном итоге «мы всё равно будем вместе». То же самое касается и Украины.

— Она (Украина. — ред.) всегда будет с нами. <…> Пошли несколько кривым путём, но всё равно они вернутся к нам. Мы славяне, мы должны жить вместе и будем. Мы никому нигде не нужны. Об этом говорит вся наша история, — сказал он.

Лукашенко во время встречи с Травниковым заявил, что он одинаково относится и к русским, и к белорусам, а для россиян Белоруссия всегда будет «родным домом». При этом он добавил, что в Минске «полны решимости со старшими братьями сотрудничать».

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