Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Россию с однодневным визитом.

Об этом сообщил ТАСС близкий к организации переговоров источник.

В Москве Эрдогана примет президент РФ Владимир Путин. «В ближайшее время стартует встреча лидеров», — сказал собеседник агентства.

По данным ТАСС, президента Турции сопровождают глава МИД страны, министр обороны, глава Национальной разведывательной организации и руководители ряда других ведомств.

Как сообщили ранее в Кремле, ожидается, что в центре внимания Путина и Эрдогана будет ситуация в провинции Идлиб и на севере Сирии.

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