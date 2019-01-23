Встреча с премьер-министром Армении Николом Пашиняном пока не значится в рабочем графике российского лидера Владимира Путина на пятницу, 25 января, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее замглавы МИД РФ Григорий Карасин сообщил, что Пашинян посетит Москву 25 января «для встречи с коллегией Евразийской комиссии».

«Насколько я знаю, не планируются (переговоры с президентом РФ). Вы знаете, они часто общаются и по телефону и они очень часто встречаются. Пятница — достаточно такой день насыщенный у президента, поэтому не знаю, будут ли какие-то изменения, пока такие контакты не согласовывались», — заявил Песков журналистам.

Minval.az