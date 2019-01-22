Согласно сообщению армянских СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян вновь планирует посетить столицу России. Газета «Грапарак» сообщает, что вчера Никол Пашинян вчера отправился в Давос на Всемирный экономический форум.

Он уже встретился с швейцарскими бизнесменами армянского происхождения, затем в Цюрихе пообедал с представителями армяно-швейцарской Торгово-промышленной палаты и швейцарскими бизнесменами.

Из Давоса он вновь посетит Москву, где 25 января выступит в офисе ЕАЭС. В 2019 году председательство в руководящих органах ЕАЭС переходит от России к Армении.

Minval.az