Долг Грузии перед Азербайджаном на 1 января составил 7, 819 млн долларов.

Как сообщает Report, об этом говорится в месячном отчете министерства финансов Грузии.

По данным, это на 157 тыс. долларов меньше, чем на 1 декабря.

Общий внешний долг Грузии в прошлом месяце вырос на 325,948млн долларов — до 5 434,092 млн долларов. Из этой суммы 5 267,197 млн долларов приходится на долю правительства.

Наибольший долг Грузия имеет перед Германией (324,882 млн долларов). На втором и третьем местах Франция (215,837 млн долларов) и Япония (214,868 млн долларов) соответственно.

Долг соседней Грузии перед Турцией, Россией и Арменией в месячном сравнении сократился, составив соответственно 15,019 млн долларов, 61,393 млн долларов и 8,643 млн долларов.

Minval.az