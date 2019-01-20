В Санкт-Петербурге (РФ) на продажу выставлена многокомнатная квартира композитора Дмитрия Шостаковича. Об этом говорится в объявлении на сервисе ЦИАН.

По утверждению продавцов, именно там Шостакович создавал свою самую известную, «Ленинградскую» симфонию.

В 240-метровой квартире в Доме Бенуа два входа, семь комнат, две ванных, большая терраса, а также «изящная лепнина и камин». За 27 миллионов российских рублей предлагается приобрести «частичку музыкальной истории всего мира» и оказаться причастными к творчеству композитора.

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