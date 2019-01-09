Бывший министр энергетики Израиля и экс-депутат Кнессета Гонен Сегев был осужден за шпионаж в пользу Ирана. Об этом сообщают израильские СМИ.

Адвокаты израильтянина пошли на сделку с правосудием 9 января. В рамках сделки Сегев признал себя виновным в преступлениях против безопасности Израиля и контактами с агентами вражеских Иерусалиму государств. Сегева приговорили к 11 годам лишения свободы.

Сегеву 18 июня были предъявлены обвинения в том, что с 2012 года он передавал иранским спецслужбам сведения закрытого характера об Израиле.

Контразведчики говорят, что Сегев, живший в последнее время в Нигерии, с 2012 года сотрудничал с иранской разведкой, снабжая ее разнообразной информацией об Израиле, которую добывал, используя свои старые связи. Следствием установлено, что за 6 лет он посещал Иран несколько раз в обстановке строгой секретности, и встречался с иранскими оперативниками по всему миру.

Minval.az