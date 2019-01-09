Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу выступил за осуществление совместного с Россией и Ираном контроля за выводом американских войск из Сирии.

Как передает ТАСС, заявление министра в прямом эфире транслировал в среду телеканал NTV.

«США сталкиваются с некоторыми трудностями в процессе вывода войск из Сирии. Мы хотим координировать этот процесс вместе с Россией и Ираном, с которыми наладили работу в рамках астанинского процесса. [Это нужно], чтобы террористические организации не заняли освободившееся место [после ухода США]», — сказал он.

Чавушоглу отметил, что Анкара «продолжает совещаться с сирийцами и со всем мировым сообществом» относительно того, как необходимо урегулировать ситуацию в Сирии. «Вы следили за нашим визитом в Москву, точно так же мы находимся в тесном контакте и с Ираном. Нравится вам или нет, но Иран является участником [сирийского урегулирования]. Я говорю это для США и других стран», — указал глава МИД.

Министр подтвердил решимость Анкары продолжать бороться с террористическими организациями в Сирии, в частности с запрещенными в Турции курдскими формированиями «Сил народной самообороны» (СНС) и Рабочей партией Курдистана (РПК). «Мы изначально боролись с террористами по ту сторону границы. И мы принимаем необходимые меры, чтобы предупредить исходящую от укрепления СНС и РПК в Сирии угрозу нашей стране», — сказал Чавушоглу.

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