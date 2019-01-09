Глава Министерства иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф считает, что европейцы, включая Данию, Нидерланды и Францию, укрывают у себя представителей Организации моджахедов иранского народа (МЕК) и других представителей террористических группировок. Таким мнением он поделился в своем твиттере.

«Европейцы, включая Данию, Голландию и Францию, укрывают МЕК, убившей 12 тысяч иранцев и поддерживавшей преступления Саддама [Хусейна] против иракских курдов, а также других террористов, организовывавших убийства невинных иранцев из Европы. Обвинения в адрес Ирана не снимают с Европы ответственности за укрытие террористов», — написал Зариф.

Minval.az