Президент США Дональд Трамп выступил со специальным телеобращением к американцам, посвященном «шатдауну», заявив о кризисе на границе с Мексикой.

Как передает РИА Новости, по словам главы Белого дома, речь идет как о кризисе в сфере безопасности, так и о гуманитарном кризисе.

«Все американцы страдают от нелегальной иммиграции», — добавил Трамп.

Как заявил президент США, тысячи человек могут погибнуть из-за связанной с миграцией преступности, целью которой становятся как мигранты, так и американцы.

Трамп также выразил надежду, что «шатдаун» правительства прекратится по итогам его встречи с лидерами конгресса в среду. «Единственное решение (проблемы) заключается в том, что демократы приняли бы закон о расходах, который бы защищал наши границы и открыл бы правительство. Эта ситуация может быть разрешена на встрече за 45 минут», — сказал американский лидер.

Президент добавил, что готов пойти на уступки демократам и уже не настаивает на том, чтобы стена была из бетона — он согласен на стальное ограждение.

При этом Трамп выразил уверенность, что стена на границе с Мексикой «быстро себя окупит», в том числе благодаря выгодному торговому соглашению с Мехико.

«Стоимость нелегальных наркотиков (попадающих в США) превышает 500 миллиардов долларов в год — гораздо больше, чем 5,7 миллиарда, которые мы запросили у конгресса (на строительство стены). Стена также будет оплачена опосредованно за счет нового торгового соглашения, которое мы подписали с Мексикой», — заявил он.

The only thing that is immoral is the politicians to do nothing and continue to allow more innocent people to be so horribly victimized. pic.twitter.com/6uRNrHtJ4Z — The White House (@WhiteHouse) 9 января 2019 г.

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