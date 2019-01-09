В Париже закрывают единственный нудистский ресторан, который функционировал с ноября 2017 года. Причиной закрытия является нерентабельность заведения, связанная с недостатком клиентов. Об этом пишет BFMTV.

Заведение под названием O’Naturel является первым и единственным в своем роде во французской столице. Название ресторана включает игру слов — au naturel может также подразумевать «в натуральном виде» — то есть без одежды, голым.

«С величайшим сожалением мы объявляем об окончательном закрытии ресторана O’Naturel в субботу, 16 февраля 2019 года», — значится в тексте официального сообщения.

Согласно правилам заведения, все его посетители обязаны сдавать в гардероб всю одежду, а также мобильные телефоны. Это правило был введено с целью исключить возможность тайного фотографирования других посетителей ресторана.

Также, с целью гигиены вся мебель в ресторане покрыта чехлами, а на окнах висят занавески, препятствующие любопытствую посторонних.

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