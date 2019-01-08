США понизили дипломатический статус представительства Европейского Союза в Вашингтоне, сообщает Deutsche Welle. Эту информацию подтвердил изданию представитель Брюсселя, знакомый с ходом процедуры.

«Мы точно не знаем, когда они это сделали, поскольку они — очень кстати — забыли уведомить нас об этом», — заявил он.

По словам дипломатов, понижение положения миссии с дипстатуса государства-члена до уровня международной организации могло произойти в октябре-ноябре 2018 года.

Один из дипломатов ЕС, работающий в Вашингтоне подчеркнул, что речь в данном случае идет не только о протоколе.

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