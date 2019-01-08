Президент США Дональд Трамп заявил, что переговоры с Китаем «идут очень хорошо».

«Переговоры с Китаем идут очень хорошо!» — написал Трамп в Twitter.

Как передает РИА Новости, в начале декабря на полях саммита G20 в Аргентине лидеры США и Китая договорились о «перемирии» в торговой войне. Председатель КНР Си Цзиньпин пообещал исправить ситуацию с торговым дисбалансом и начать закупать значительные объемы сельскохозяйственных и других товаров из США.

Американский президент Дональд Трамп согласился с 1 января не поднимать с 10% до 25% пошлины на товары из Китая объемом импорта в 200 миллиардов долларов в год, если сторонам удастся в течение 90 дней договориться по определенному кругу вопросов.

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