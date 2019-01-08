Во вторник, 8 января, израильская партия ЦАЛАШ во главе с Нафтали Беннетом и Айелет Шакед объявила о присоединении к предвыборному списку Ширли Пинто, активистки движения за права людей с особыми потребностями, информирует израильский интернет-портал newsru.co.il. Таким образом, впервые в истории в израильский парламент баллотируется глухая женщина.

30-летняя Ширли Пинто, юрист по образованию, проживает в Гиватаиме и является активисткой нескольких общественных организаций за права людей с особыми потребностями. Во внешнеполитических и общественных вопросах придерживается правых взглядов.

«Я очень рада и взволнована тем, что присоединяюсь к списку «Новых правых». Продолжу в Кнессете бороться за права инвалидов», — заявила Ширли Пинто.

Minval.az