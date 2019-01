Американский специализированный портал We Are The Mighty обнародовал «десятку» стран с худшими Военно-воздушными силами, которые включены в этот список в виду наличия на вооружении устаревшей техники, слабой подготовки пилотов и неудовлетворительного технического обслуживания.

В «десятку» стран с худшими ВВС вошли Сирия, КНДР, Саудовская Аравия, Мексика, Пакистан, Украина, Иран, Греция, Китай и Канада.

Авторы исследования отмечают, что большинство самолетов, состоящих на вооружении ВВС Украины, произведены еще во времена СССР. А ВВС Ирана, Греции до сих пор имеют на вооружении боевые самолеты, приобретенные в 70-80–х годах прошлого столетия.

«Военная авиация – одна из стратегических видов вооружения любой страны. Та, боевая техника, которая досталась нам после распада Советского Союза, в большом процентном соотношении модернизирована. Благодаря этому, нас нет в этом списке», — прокомментировал Minval.az военный эксперт, полковник – лейтенант запаса Узеир Джафаров материал портала We Are The Mighty.

Военспец напомнил о том, что ВВС и ПВО Азербайджана считаются одним из лучших на постсоветском пространстве.

«История ПВО в Азербайджане берет начало еще со времен СССР, когда здесь располагался ныне упраздненный Бакинский округ, которым командовал ныне здравствующий генерал-полковник Тофиг Агагусейнов.

«От бывшего Закавказского военного округа нам досталась большая база, которая за последние годы была модернизирована. Это не может не радовать нас. К тому же и армяне признают, что ВВС Азербайджана отвечают современным требованиям. Можно сказать, что от старого парка почти ничего не осталось», — добавил он.

Что касается обнародованного порталом We Are The Mighty рейтинга, то, по словам У.Джафарова, страны, которые указаны в списке, пока еще не проводили кардинальных изменений в сфере ВВС и ПВО.

«В этих странах авиация «страдает» порой в ходе военных учений, либо при выполнении каких-либо определенных задач. Слава Богу, за последние годы у нас не было чрезвучайных положений в ВВС. В последний раз мы потеряли летчика, полковник-лейтенанта Фамиля Мамедова при крушении самолета Су-25 в марте 2010 года в Шамкирском районе. Мы даже имеем на вооружении боевые вертолеты производства США, которые были продемонстрированы в ходе военного парада, проведенного в 2018 году», — напомнил У.Джафаров.

При этом военспец упомянул, что в этом месяце ожидается обнародования нового списка ряда исследовательских институтов, подводящих итоги мониторинга подготовки Вооруженных сил различных стран. И вероятнее всего, Азербайджан улучшит свои показатели. Так как за последние годы наша страна приобрела боевую технику, относящуюся к четвертому и пятому поколению.

Бахтияр Сафаров

Minval.az