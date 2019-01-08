Президент Турции Тайип Эрдоган назвал неприемлемыми высказывания советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости обеспечить безопасность сил самообороны сирийских курдов.

Ранее Болтон заявил, что сроки вывода американских войск из Сирии зависят от ликвидации оставшихся боевиков террористической группировки «Исламское государство» в стране и обеспечения безопасности сил самообороны курдов. По его словам, США настаивают на обеспечении безопасности сил самообороны курдов, которые являются союзниками Вашингтона, от возможных действий со стороны Турции.

«Болтон делает большую ошибку, его заявление неприемлемо. Террористические организации не представляют курдов. Те, кто распространяет ложь о том, что Турция убивает курдов в Сирии, пытаются играть на настроениях мирового сообщества», — заявил Эрдоган, выступая перед парламентской фракцией правящей Партии справедливости и развития.

Он добавил, что «Турция в ближайшее время перейдет к решительным действиям по нейтрализации террористов в Сирии».

Эрдоган отказался принимать Болтона, который находился с визитом в Анкаре.

Согласно данным СМИ, причиной отказа принимать Болтона стали его слова о том, что Турция убивает этнических курдов на севере Сирии.

Как отмечается, Болтона принял пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын, после чего помощника президента США покинул Анкару.

Minval.az