Госсекретарь США Майк Помпео назвал чрезвычайно успешной кампанию по борьбе с террористической группировкой «Исламское государство».

По его словам, американским силам удалось уничтожить около 99% сил боевиков, а остатками будет покончено в ближайшее время.

«Кто-нибудь оспаривает эти факты? Это была чрезвычайно успешная кампания», — сказал Помпео в самолете по пути в Амман (Иордания), его цитирует пресс-служба Госдепа.

Он посоветовал журналистам начать новостной материал именно с рассказа о разгроме ИГ, с чем никто из присутствующих не стал спорить.

При этом Помпео гарантировал, что США не допустят повторного усиления ИГ, как это «случилось» при экс-президенте Бараке Обаме.

Minval.az