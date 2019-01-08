Неизвестный мужчина совершил нападение в одной из начальных школ Пекина, 20 детей ранены, говорится в сообщении пресс-службы столичного района Сичэн.

Нападение произошло во вторник около 11.17 (6.17 по бакинскому времени).

По предварительным данным, в общей сложности пострадали 20 детей, школьники уже госпитализированы, трое из них в тяжелом состоянии. В настоящее время угрозы их жизни нет.

Полиция задержала подозреваемого на месте нападения.

Чем был вооружён мужчина и каковы были его мотивы, пока не сообщается.

Minval.az