Порядка 200 миллионов граждан Индии приняли участие в общенациональной забастовке, которая началась во вторник утром и продлится два дня, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал NDTV.

Согласно его данным, инициаторами протестной акции выступили лидеры местных профсоюзов и левых движений. Участники забастовки требуют повышения минимальной оплаты труда и пенсии, усиления социальных гарантий, защиту от безработицы, а также выполнения ряда других требований.

Как отмечает телеканал, в отдельных случаях протесты сопровождаются актами насилия и столкновениями с полицией. В южном штате Керала участники акции устроили сидячую забастовку на железнодорожных путях, движение на ряде автомобильных трасс также блокировано.

По данным СМИ, к протестам уже присоединились сотрудники промышленного, банковского, страхового и транспортного секторов. В поддержку бастующих также выступили студенты, фермеры и представители федеральных СМИ. Организаторы акции пока не заявляли о возможном намерении продолжать забастовку после 9 января.

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