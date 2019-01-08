Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заверил американского лидера Дональда Трампа в готовности Анкары обеспечить безопасность тех сил в Сирии, которые пользуются поддержкой Вашингтона. Об этом заявил госсекретарь Майкл Помпео в интервью телеканалу CNBC, стенограмму распространила в понедельник пресс-служба Госдепартамента, сообщает ТАСС.

Главе американской дипломатии был задан вопрос о том, полагают ли США, что турецкая сторона не нанесет удар по курдам в Сирии. «Президент Эрдоган, когда он и президент Трамп обсуждали, как должна обстоять ситуация, взял на себя обязательства относительно того, что турки продолжат кампанию против «Исламского государства» после нашего ухода и гарантируют, что те, кто сражался вместе с нами и помогал в борьбе против ИГ, будут под защитой», — ответил Помпео.

«Вот почему посланник [помощник президента США по национальной безопасности Джон] Болтон будет там сегодня или завтра, чтобы провести консультации с турецкой стороной о том, как мы осуществим это в свете ухода США», — добавил госсекретарь.

Помпео в интервью также был задан вопрос о том, доверяет ли он лично Эрдогану. Госсекретарь ответил, что придет наибольшее значение тому, какие действия в конечном счете предпринимают те или иные лица. «Обязательства важны, а то, как они потом выполняются, это чрезвычайно важно. Это верно в отношении многих вещей, в том числе и в том, что касается нашего союзника по НАТО — Турции», — добавил руководитель внешнеполитического ведомства США.

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