Президент США Дональд Трамп столкнулся с трудностями при поиске нового главы Пентагона.

Два человека отказались занять эту должность после отставки Джеймса Мэттиса, сообщает Politico.

По данным издания, глава государства предлагал занять кресло руководителя военного ведомства бывшему сенатору-республиканцу от Аризоны Джону Кайлуи отставному генералу Джеку Кину, который часто консультирует Трампа. Последнего уже рекомендовали на этот пост в 2016 году, но тогда он тоже отказался.

Оба не пожелали давать комментарии.

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