Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын совершает визит в Китай по приглашению председателя КНР Си Цзиньпина.

Об этом во вторник сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на международный отдел Центрального комитета КПК.

Согласно его информации, визит лидера КНДР продлится с 7 по 10 января.

В свою очередь агентство Kyodo указывает, что во время этого визита ожидается личная встреча Ким Чен Ына и Си Цзиньпина.

Подтверждение четвертой поездки лидера КНДР в Китай, как передает агентство Yonhap, появилось после сообщений о том, что поезд с высокопоставленным северокорейским чиновником пересек в понедельник, 7 января, границу с Китаем.

Minval.az