В гостиницу на небольшом острове в заливе Сан-Пабло недалеко от Сан-Франциско, где нет сотовой связи и вайфая, требуются новые управляющие с зарплатой от $130 тысяч в год. На эту вакансию обратило внимание издание Travel And Leisure.

На эту должность может претендовать семейная пара. Один из супругов должен иметь лицензию Береговой охраны на управление моторной лодкой. Предпочтение отдадут кандидатам, у которых есть опыт в кулинарии. К работе нужно будет приступить в апреле 2019 года.

В обязанности управляющих гостиницы, которая работает четыре дня в неделю круглый год, входит полное обслуживание заведения: от уборки комнат до сопровождения гостей на остров.

На острове также есть маяк, но бывшие сотрудники гостиницы Че Роджерс и Джиллиан Микер, которые сейчас ищут себе замену, не считают себя «хранителями маяка». По словам Микер, в их обязанности входит только обслуживание гостей. Управляющие также ведут бухгалтерию и занимаются бронированием номеров.

Микер добавила, что несмотря на отсутствие интернета и телевидения, на острове не было скучно. «До того как мы попали сюда, мы, возможно, немного нервничали по этому поводу. Но все оказалось не так страшно. Скучать тут не приходится», — считает Микер.

Зарплата в $130 тысяч является базовой. Она может вырасти, если управляющие сделают гостиницу популярной. Заявку можно подать на сайте издания SFGate, пишет RTVI.

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