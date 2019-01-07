Сотрудники посольства Саудовской Аравии в Таиланде схватили в аэропорту Бангкока девушку-блогера Рафах Мухаммед аль-Ганун, передает «Анадолу».

“Дипломаты отобрали у меня паспорт, назвали психически неуравновешенной и больной. Якобы я не отдаю отчет своим действиям”, — написала аль-Ганун в Twitter.

Девушка отметила, что никаких психических проблем у нее нет, и ей угрожает реальная опасность.

В то же время временный поверенный в делах Саудовской Аравии в Бангкоке Абдулилах аш-Шуайби сообщил телеканалу “Аль-Халежиа”, что девушка не останавливалась в отелях Таиланда и не имела обратного билета на самолет в Эр-Рияд.

«В этой связи Рафах Мухаммед аль-Ганун была задержана сотрудниками аэропорта. Паспорт у девушки никто не отбирал», — утверждает дипломат.

Однако аль-Ганун заявила, что заранее приобрела авиабилеты в оба конца и остановилась в одной из гостиниц Таиланда.

Девушка обвинила саудовские власти в попытке насильственно доставить ее из Бангкока в Кувейт.

Гражданка Саудовской Аравии заявила, что власти Таиланда не вмешивались в ситуацию, и призвала ООН содействовать в предоставлении ей убежища в третьих странах.

Тысячи подписчиков аль-Ганун оставили в Twitter комментарии в ее поддержку.

Правозащитные организации проинформированы о положении девушки.

Minval.az