Премьер-министр Японии Синдзо Абэ пообещал приложить все силы, чтобы завершить переговоры с Россией о заключении мирного договора, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал NHK.

Абэ вместе с супругой посетил родину предков — город Нагато префектуры Ямагути и побывал на могиле отца. Он, как отметил японский премьер, также работал над улучшением отношений между Москвой и Токио. Синтаро Абэ возглавлял МИД страны с 1982 по 1986 год.

«Я поклялся на могиле предков ежедневно прилагать усилия и исполнять свой служебный долг. Я поклялся сделать все, чтобы продвинуться (в переговорах с Россией по Курилам – Прим. ред.) и поставить точку в этом вопросе», — сказал Абэ сопровождавшим его журналистам.

По его словам, в этом году произойдет «поворотный момент» в истории территориальных разногласий между странами.

Накануне Абэ заявил, что вопрос принадлежности Курильских островов не может быть решен без согласия их жителей. Япония претендует на южные Курилы. Глава японского правительства подчеркнул, что претензии Токио не предполагают выселения оттуда россиян.

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