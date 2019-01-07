Представители США и КНДР обсуждают возможность проведения второй встречи между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном в Ханое. Об этом сообщило в понедельник агентство Bloomberg.

Оно ссылается на южнокорейскую газету Munhwa Ilbo, по данным которой представители американской и северокорейской сторон провели ранее встречу в Ханое, на которой обсудили сроки проведения возможного саммита. Вашингтон также рассматривает в качестве потенциального места для встречи лидеров США и КНДР Индонезию, Монголию, Гавайи и пограничный пункт Пханмунджом на границе КНДР и Республики Корея.

В воскресенье Трамп сообщил, что США ведут переговоры с КНДР о месте проведения второго саммита.

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