США заблокировали на неопределенный срок поставку российских ближнемагистральных пассажирских самолетов Sukhoi Superjet 100 в Иран. Об этом сообщает израильское агентство ILNA со ссылкой на представителя Ассоциации иранских авиалиний Максуда Асади Самани.

Причиной стало решение Минфина США об отказе в выдаче экспортного сертификата. Отмечается, что разрешение казначейства США требуется, если поставляемые лайнеры содержат более 10 процентов произведенных в США деталей. Российская сторона не смогла сократить их количество для самолета Sukhoi Superjet 100, в связи с чем США заблокировали поставку лайнеров, подчеркнул собеседник агентства.

«Из-за отсутствия лицензии Управления по контролю за иностранными активами при Минфине США о поставке самолетов не может идти и речи», — пояснил Самани. По его словам, на замену американских запчастей уйдет много времени.

В октябре посол Ирана в России Мехди Санаи рассказал о проблемах с закупкой Sukhoi Superjet 100. По его словам, компания должна получить разрешение у американского поставщика некоторых комплектующих.

Возможность поставок Ирану 10-12 единиц Sukhoi Superjet 100 обсуждается с 2015 года. Конкретной реализации планов мешает режим санкций, введенных Соединенными Штатами против исламской республики в 2010 году. В августе 2017 года производитель лайнера направил в Офис по контролю за иностранными активами Минфина США заявку на одобрение поставок самолетов в Иран.

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