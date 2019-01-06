В Неваде приговоренного к смертной казни Скотта Дозьера нашли мертвым в тюремной камере, сообщает РИА Новости.

Полиция предполагает, что осужденный совершил самоубийство. Сам он называл жизнь в тюрьме «всего лишь выживанием».

Дозьера приговорили к тюремному заключению за убийство мужчины в 2002 году в Лас-Вегасе. Позже следствие обнаружило улики, свидетельствующие о том, что он убил еще одного человека. Это привело к ужесточению наказания.

В 2007 году Дозьера приговорили к смертной казни, однако ее переносили из-за отсутствия необходимого препарата. С момента последнего исполнения высшей меры наказания в штате утвердили новое вещество для инъекции. Адвокаты апеллировали к тому, что смерть, вызванная неопробованным препаратом, может причинить осужденному страдания, и добивались перенесения даты ее исполнения.

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