Целью турецких военных в Сирии являются не этнические курды, которые проживают в некоторых районах арабской республики, а террористы «Исламского государства» и Рабочей партии Курдистана. Об этом заявил пресс-секретарь президента Турции Реджепа Эрдогана Ибрагим Калын, передает местное агентство Anadolu.

«Утверждения о том, что Турция нацелена на сирийских курдов, абсурдны», — отметил он, подчеркнув, что неуважение к сирийским курдам — это и заявления о том, что террористы представляют интересы этнических курдов.

«Террористы PKK/PYD/YPG притесняют и оказывают давление на курдов, отказывающихся им подчиняться. Суть вопроса в порядках, которые пытаются установить на сирийских землях террористы, и угроза в отношении безопасности Турции», — сказал он.

Представитель турецкого лидера добавил, что Анкара продолжит принимать «решительные усилия» по прекращению войны в Сирии и продвижению политического переходного процесса в этой стране.

Так он прокомментировал слова помощника президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Джона Болтона, который потребовал от Турции гарантий не нападать на сирийских курдов.

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