Российский Центр по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев в Сирии сообщает о возвращении в эту страну за сутки почти тысячи беженцев.

«За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 997 беженцев, в том числе из Ливана через пункты пропуска «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 448 чел. (женщин — 135, детей — 228), из Иордании через пункт пропуска «Насиб» — 549 чел. (женщин — 165, детей — 280)», — говорится в информационном бюллетене Центра на сайте Минобороны РФ.

В бюллетене отмечается, что всего с 18 июля 2018 года с территорий иностранных государств вернулись 88 тыс. 718 чел.

«В соответствии с данными Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев на 1 января 2019 г. в 45 государствах находятся 6 млн 664 тыс. 415 официально зарегистрированных сирийских беженцев, из них 1 млн 999 тыс. 325 женщин и 3 млн 398 тыс. 852 ребенка», — говорится в бюллетене.

В Центре напомнили, что в настоящее время развернуты и функционируют в круглосуточном режиме десять пунктов пропуска.

Сообщается, что в течение суток в места постоянного проживания возвратились 166 сирийских граждан. «Всего с 25 августа 2018 г. вернулись 31 440 чел. (женщин — 10 673, детей — 14 645), выведены 1 645 ед. техники и 2 214 голов домашнего скота», — говорится в бюллетене.

«Из Идлибской зоны деэскалации вывод беженцев не осуществлялся», — добавили в Центре.

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