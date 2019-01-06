Более 20 человек погибли при оползне в северной провинции Афганистана Бадахшане.
Об этом в воскресенье сообщило агентство «Синьхуа».
Другие подробности пока не приводятся.
Более 20 человек погибли при оползне в северной провинции Афганистана Бадахшане.
Об этом в воскресенье сообщило агентство «Синьхуа».
Другие подробности пока не приводятся.
Дата: 2019/01/06 17:21
Раздел: Мир
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