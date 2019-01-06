На борту самолета авиакомпании American Airlines возник пожар, причиной которого стала электронная сигарета одного из пассажиров.
На борту самолета авиакомпании American Airlines возник пожар, причиной которого стала электронная сигарета одного из пассажиров.
Дата: 2019/01/06 14:00
Раздел: Мир
Просмотров:
40
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в январе планирует посетить Россию, чтобы провести переговоры со своим коллегой Владимиром
Как известно, любовь к сыру во всем мире не знает границ, и в честь этого продукта часто
Власти Саудовской Аравии обязали суды отправлять женщинам сообщения о том, что их брак расторгнут, сообщает BBC.
Иран и Россия готовятся к проведению военно-морских учений в Каспийском море, сообщил в воскресенье иранскому агентству Мехр
Президент Бразилии Жаир Болсонару не исключил, что может обсудить с Вашингтоном открытие американской военной базы на территории
Пять несовершеннолетних девочек погибли в результате пожара в игровом комплексе на севере Польши, сообщает BBC.
Штат Вашингтон может стать первым штатом в США, где наряду с кремацией и погребением, будет легализовано компостирование
В студенческом общежитии Московского государственного строительного университета случилась массовая драка, несколько человек пострадали.
США попали в список 10-ти самых опасных для женщин стран на 2018 год по версии агентства Рейтер.