На борту самолета авиакомпании American Airlines возник пожар, причиной которого стала электронная сигарета одного из пассажиров.

Инцидент произошел в самолете, прилетевшем из Лас-Вегаса в Чикаго, уже после приземления. На борту находились 138 пассажиров и шесть членов экипажа, сообщает РБК.

Как выяснилось позже, сигарета загорелась из-за перегрева батареи. Бортпроводники смогли потушить возгорание самостоятельно, никто не пострадал.