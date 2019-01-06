Как известно, любовь к сыру во всем мире не знает границ, и в честь этого продукта часто проводятся различные фестивали и открываются рестораны, но один из почитателей сыра пошел еще дальше – швейцарский сыровар Бит Вампфлер включает сырным головкам музыку, считая, что она улучшает процесс созревания и делает сыр вкуснее. Бит Вампфлер экспериментирует с разными композициями – он включает хиты Led Zeppelin и A Tribe Called Quest, а также техно музыку и произведения Моцарта.

Таким образом сыровар пытается определить, могут ли звуковые волны влиять на вкусовые характеристики сыра. По словам Бита Вампфлера, на бактерии, отвечающие за формирование вкуса сыра, влияют не только влажность, температура и питательные вещества, но также различные звуки, ультразвук и музыка, сообщает «Вокруг света».

Как бы странно это ни звучало, тем не менее, в науке существует область, посвященная изучению влияния звуковых волн на жидкости – она называется сонохимией. Звуковые волны могут сжимать и расширять жидкости во время химической реакции. Так как звук является невидимой волной, он может проходить через твердую жидкость, такую как сыр, создавая пузырьки. Эти пузырьки впоследствии могут изменить химический состав сыра, когда они расширяются, сталкиваются или разрушаются.

В марте 2019 года Бит Вампфлер планирует собрать группу экспертов для дегустации сыров, чтобы определить, какие из них являются лучшими. Если эксперимент окажется успешным, вероятно, в будущем мы сможем выбирать сыры, руководствуясь собственными музыкальными вкусами.

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