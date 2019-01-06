Пять несовершеннолетних девочек погибли в результате пожара в игровом комплексе на севере Польши, сообщает BBC.

Девочки, которым было по 15 лет, приехали на празднование дня рождения в город Кошалин и отправились на прохождение квеста.

По сценарию игры участников запирают в комнате, выйти из которой можно только после выполнения всех заданий.

Пожар начался около 17 часов по местному времени в пятницу. Что стало его причиной, выясняют власти.

Девочки погибли, не сумев выбраться из комнаты. В результате пожара также получил серьезные ожоги 25-летний мужчина.

Minval.az