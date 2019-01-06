Штат Вашингтон может стать первым штатом в США, где наряду с кремацией и погребением, будет легализовано компостирование человека – использование человеческих останков в качестве удобрений.

Законопроект, который поддержал сенатор Джейми Педерсен (Jamie Pedersen), позволит «перекомпоновать» человеческие останки с помощью особой технологии, которая ускорит разложение и превратит тело в богатую питательными веществами почву, после чего ее могут вернуть родным умершего. Законопроект планируется вынести на обсуждение уже в первой половине января 2019 года. По словам самого политика, он уже получил множество писем, в которых ему признавались в желании после смерти «стать» деревом или хотя бы иметь для себя иную альтернативу, пишет nbcnews.

Хотя «превращение в дерево» и другие футуристические идеи погребения не могут называться совершенно новыми концепциями, Вашингтон может стать первым штатом, который разрешит компостирование человека, если законопроект будет принят. Идея эта не только необычная, но и экономичная. По данным Национальной ассоциации директоров похоронных служб, все больше и больше американцев обращаются к краудфандингу, чтобы покрыть расходы на похороны – средняя их стоимость в 2017 году составляла более 7000 долларов. По сравнению с этим процесс «перекомпоновки» заметно дешевле – ожидается, что затраты семей могут сократиться до 5500 долларов.

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