В студенческом общежитии Московского государственного строительного университета случилась массовая драка, несколько человек пострадали. На место приехали полиция и скорая помощь, сообщает ТАСС.

Установлены несколько участников конфликта, они будут доставлены в отдел полиции для разбирательства, сообщили в пресс-службе столичного главка.

Инцидент случился в общежитии по адресу: Ярославское шоссе, 26. Драку устроили иностранные студенты, передает РИА Новости. Госпитализация студентам не требуется, они получили ссадины и ушибы.

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