США попали в список 10-ти самых опасных для женщин стран на 2018 год по версии агентства Рейтер. Так, при составлении списка учитывались такие факторы, как здравоохранение, дискриминация, насилие сексуального и несексуального характера и работорговля или эксплуатация.

Первое место в списке заняла Индия, на втором месте находится Афганистан, первую тройку замыкает Сирия. Также в список попали такие страны как Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Йемен, Нигерия и США. Другие страны фигурируют в отдельных списках по каждой из категорий, однако в общую десятку вошли те страны, которые лидируют при суммировании всех факторов.

С точки зрения доступа к медуслугам самыми незащищенными странами в 2018 году стали Афганистан, Сирия и Сомали, считает агентство.

Отмечается, что женщины Афганистана, Саудовской Аравии и Индии больше всех страдают от дискриминации, которая включает в себя дискриминацию на работе, невозможность получения заработка, несправедливые права на землю, собственность и наследство, а также отсутствие доступа к образованию и полноценному питанию.

Среди культурных традиций, угрожающих женщинам, агентство перечисляет нападения при помощи кислоты, женское обрезание, вынужденные браки, побивание камнями, физическое насилие или изувечение как форма наказания и убийство детей женского пола. В первую тройку стран по этому параметру входят Индия, Афганистан и Сомали.

Индия, ДРК, США и Сирия (на одном месте) вошли в первую тройку стран, в которых женщины больше всего подвергаются сексуальному насилию. Оно включает изнасилование в условиях войны, домашнее изнасилование, изнасилование незнакомцем, отсутствие доступа к правосудию при изнасиловании, сексуальное домогательство. С точки зрения несексуального насилия, включающего жестокость во время конфликта, физическое, психологические и домашнее насилие лидируют такие страны как Афганистан, Сирия и Индия. США занимают шестую позицию, уточняет агентство.

Индия, Ливия и Мьянма вошли в тройку самых опасных для женщин стран с точки зрения работорговли или эксплуатации, что включает в себя бытовое рабство, принудительный труд, браки по принуждению и сексуальное рабство. Четвертое место в этой категории занимают Нигерия и Россия, говорится в рейтинге.

Minval.az