У берегов Аляски и в Бразилии были зафиксированы сильнейшие подземные толчки. Как сообщает ВВС, ссылаясь на геологическую службу США, у берегов Аляски произошло землетрясение магнитудой 6,1 баллов. Эпицентр подземных толчков располагался у берегов штата в 129,5 километрах от города Адак. Населенный пункт находится на одноимённом острове. В городе проживают чуть больше 300 человек. В настоящее время сейсмологи пока не сообщили об угрозе цунами. Также не поступали сведения о пострадавших.

Практически одновременно ещё одни подземные толчки были зафиксированы в Бразилии. Агентство Associated Press сообщает, чтоб магнитуда подземных толчков достигала 6,8 баллов. Подземные толчки произошли на северо-западе Бразилии, недалеко от границы с Перу. Пока не поступала информация о пострадавших и о разрушениях. Позднее сейсмологи рассказали, что землетрясение было одним из сильнейших, но оно не представляет опасности для людей. Дело в том, что подземные толчки были зафиксированы в джунглях одного из штатов, где не проживают люди.

Minval.az