Юг Таиланда накрыл тропический ураган Pabuk: в зоне бедствия — провинция Накхон Ситхаммарати некоторые районы соседних провинций, в том числе, Сурат Тхани.

Как передает Report, 34 тысячи человек эвакуированы из прибрежной полосы в убежища — их дома частично или полностью разрушены ураганом.

В результате разгула стихии погибли три местных жителя, один считается пропавшим без вести. Урагана ждали в туристических районах – в частности, на островах Панган и Самуи.

Но туристов, запасшихся водой и продовольствием, стихия обошла стороной: их ждали волнение на море и тропический ливень.

После удара по побережью провинции Накхон Ситхаммарат ураган ослаб и превратился в область низкого давления, которая вызвала на Андаманском побережье Таиланда и острове Пхукет, а также на островах в провинции Краби дождь и небольшой ветер.

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