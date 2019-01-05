Участники акции «желтых жилетов» в Париже подожгли плавучий ресторан, сообщает BFM TV.
Инцидент произошел около музея Орсе, никто из посетителей не пострадал.
В свою очередь глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал протестующих уважать закон.
Участники акции «желтых жилетов» в Париже подожгли плавучий ресторан, сообщает BFM TV.
Инцидент произошел около музея Орсе, никто из посетителей не пострадал.
В свою очередь глава МВД Франции Кристоф Кастанер призвал протестующих уважать закон.
Дата: 2019/01/05 23:01
Раздел: Мир
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