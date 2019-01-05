Глава ФИФА Джанни Инфантино побывал в ресторане знаменитого турецкого повара Нусрета Гокче в Дубае.
Как передает Haberler, Джанни Инфантино пообщался с Нусретов и очень похвалил его блюдо.
Глава ФИФА Джанни Инфантино побывал в ресторане знаменитого турецкого повара Нусрета Гокче в Дубае.
Как передает Haberler, Джанни Инфантино пообщался с Нусретов и очень похвалил его блюдо.
Дата: 2019/01/05 20:57
Раздел: Мир
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