Крупные супермаркеты Чехии будут отдавать продукты в благотворительные организации. Такое решение вынес Конституционный суд в городе Брно. За выброс продуктов торговым сетям грозит крупный штраф.

Речь идет о еде, которую по законам ЕС нельзя продавать, но при этом она безопасна. Чешские магазины обязаны бесплатно отдавать на благотворительные цели так называемые неформатные продукты — в деформированных упаковках или с неправильной маркировкой.

Правило не распространяется на продукты с истекшим сроком годности, так как они могут быть опасны для здоровья, передает НТВ.

Это решение суда касается только крупных магазинов площадью более 400 квадратных метров. Чешским супермаркетам, которые нарушат постановление, придется заплатить штраф в размере до 390 тысяч евро.

Minval.az