Обнародована Топ-10 стран, наиболее опасных для женщин, который возглавила Индия. Список составлялся с учётом степени риска для представительниц прекрасного пола по ряду критериев, в числе которых здравоохранение, дискриминация, сексуальное и психическое насилие, торговля людьми.

Индия отличилась самыми высокими показателями сексуального насилия и работорговли, а также опасными национальными традициями.

Афганистан, занимающий вторую строчку списка, лидирует по так называемому бесполому насилию, дискриминации женщин и испытываемым ими трудностями в плане доступа к медицинскому обслуживанию.

Третье место в рейтинге принадлежит Сирии, где женщины подвергаются насилию и не имеют доступа к медицине.

С четвёртого по девятое места занимают Сомали, Саудовская Аравия, Пакистан, Демократическая Республика Конго, Йемен и Нигерия соответственно.

США авторы рейтинга поместили на 10 позицию, отметив, что основную опасность для женщин здесь представляет сексуальное насилие.

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