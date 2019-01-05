В Сети появилось трогательное видео спасения котенка полицейским. Ролик был заснят на нательную камеру американского офицера Джейсона Смита из Канзас-Сити, который и провел эту маленькую спасательную операцию.

В рождественские праздники Смит патрулировал территорию на машине, как вдруг заметил котенка, испуганно передвигающегося по отбойнику на оживленном шоссе. Полицейский не смог проехать мимо, объяснил ситуацию диспетчеру и пошел спасать животное.

Судя по кадрам, сотруднику довольно быстро удалось взять котенка на руки и посадить его рядом с собой в машине. Оказавшись внутри, малыш быстро освоился и начал обследовать автомобиль, а потом устроился на коленях офицера.

После осмотра в ветеринарной клинике Смит приютил кроху — теперь малышку зовут Беллой, сообщает ren.tv.

Minval.az