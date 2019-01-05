Некоторые издания раскритиковали данное космическому объекту название. Так, например, еще в марте Newsweek обратил внимание на историю этого термина. Фраза Ultima Thule использовалась нацистами в качестве названия места происхождения арийцев, а немецкое Общество Туле, названное в честь фразы, внесло значительный вклад в нацистскую идеологию, также отметил Independent.

В NASA прокомментировали публикации СМИ. Руководитель исследования Алан Стерн отметил, что временное название астероида менять не будут, так как фраза Ultima Thule, обозначающая далекий объект, использовалась в латинском языке столетиями задолго до нацистов. Кроме того, она отлично подходит для обозначения подобного космического тела.

Американский зонд New Horizons 1 января приблизился и сделал фото астероида 2014 MU69 Ultima Thule, находящегося на окраине Солнечной системы. Небесное тело из пояса Койпера стало самым дальним от Земли объектом, которого когда-либо достигал человек.